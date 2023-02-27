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إلزام ممارسات الصيدلة في إيران بـ«اللون الأسود» !

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 27 فبراير 2023 - 4:06 صباحًا
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المناطق_متابعات

أصدرت منظمة الغذاء والدواء الإيرانية، تعليمات للصيدليات تقضي بأن على جميع النساء العاملات في الصيدليات ارتداء حجاب ذي لون «أسود» فقط.

وبحسب بيان المنظمة الذي نشرته وكالة أنباء «فارس نيوز» الإيرانية، فإنه يتعين على جميع موظفي الصيدلة الالتزام بارتداء الحجاب بهذا اللون الأسود تحديداً، ونشرت وسائل الإعلام الحكومية خلال الأسابيع الماضية، تقارير عن إغلاق عدد من الصيدليات والمكاتب الطبية والمطاعم والمقاهي بسبب عدم مراعاة ذلك.

ويأتي هذا القرار في الوقت الذي يواجه فيه النظام احتجاجات شعبية مناهضة له.

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 27 فبراير 2023 - 4:06 صباحًا
صورة asmaa

asmaa

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