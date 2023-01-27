إلى الأبد.. ماسك يغير اسم حسابه على “تويتر”

أعلن الملياردير الأمريكي ومالك منصة “تويتر” إيلون ماسك، تغيير اسم حسابه الرسمي على المنصة إلى “Mr. Tweet”.

وكتب ماسك على “تويتر”: “غيرت اسمي إلى Mr. Tweet، ولكن الآن لن يسمح لي تويتر بتغييره مرة أخرى”، دون أن يوضح سبب تغيير اسمه.

وذكر الصحفي الشهير باتريك ماكغي، أن محامي مستثمري شركة “تسلا” الذين رفعوا دعوى ضد ماسك، نادوه عن طريق الخطأ باسم Mr. Tweet أثناء استجوابه هذا الأسبوع، إذ وصف آنذاك هذا الاسم بأنه دقيق جدا.

وغالبا ما يكتب ماسك تغريدات على مدار اليوم حول مواضيع مختلفة تثير الجدل في الكثير من الأحيان.

وكان ماسك قد قام في مطلع نوفمبر الماضي، أي بعد أسبوع من شرائه “تويتر” مقابل 44 مليار دولار، بالاستغناء عن خدمات نصف موظفي المجموعة البالغ عددهم 7500، موضحاً أن الشركة تخسر أكثر من أربعة ملايين دولار يومياً.