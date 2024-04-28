‎إمارة مكة المكرمة تعقد حلقة نقاش بعنوان “الصحة والسلامة النفسية والاجتماعية والمهنية في مكان العمل”

المناطق_الطائف

عقدت ‎إمارة منطقة مكة المكرمة حلقة نقاش بعنوان (الصحة والسلامة النفسية والاجتماعية والمهنية في مكان العمل) والتي تستضيفها غرفة الطائف على مدار 3 أيام وبمشاركة عدة جهات.

وتأتي الحلقة ضمن إطار استراتيجية الإمارة التي تركز على استثمار القدرات لتتبوأ مكانة متقدمة في بناء وتطوير وتطبيق أنظمة السلامة والصحة المهنية.

يعتبر البرنامج أحد برامج #رؤية_2030 المنبثقة عن البرنامج الوطني الاستراتيجي للسلامة والصحة المهنية والرامي إلى وضع الأنظمة والقوانين والتشريعات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية في مكان العمل وصولاً لإستقرار القوى العامله لتتعزيز الإنتاجية ما ينعكس على مرافق القطاع العام والاقتصاد بشكل عام.

ويهدف البرنامج إلى زيادة الوعي بأهمية الصحة والسلامة المهنية وتعزيز ثقافة الوقاية وتعزيز المعارف وبناء القدرات المرتبطة بها وتطوير أنظمة الصحة والسلامة المهنية وتوحيد التشريعات وإجراءات الرقابة والمحافظة على سلامة وصحة الإنسان عبر توفير البيئة المناسبة والآمنة التي تخلو من أي مسببات للحوادث، والإصابات، أو الأمراض المهنية وحماية الموظف ذي المهنة من التعرض لإصابات العمل أو بسببه أو أثناء الذهاب اليه أو الإياب منه، أو بسبب التعرض لأي من الامراض المهنية.