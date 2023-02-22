إمارة نجران تنفذ ورشة عمل ” صوت المجتمع” لتحديد الاحتياجات والأولويات لبناء تنمية مستدامة

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نفَّذَت إمارة منطقة نجران ممثلةً في وكالة الشؤون التنموية، ورشةَ العمل بعنوان “صوت المجتمع” ضمن الخطة الإستراتيجية التنموية الأولى لإمارة المنطقة، الرامية إلى تحديد الاحتياجات والأولويات لبناء تنمية مستدامة للمنطقة، بحضور وكيل إمارة المنطقة المكلَّف الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي.

وأكد وكيل الإمارة المكلف، أن الإستراتيجية التنموية تهدف إلى إعداد رؤية تنموية شاملة لجميع قطاعات التنمية بالمنطقة ضمن مستهدفات ومخرجات رؤية المملكة 2030، لتحقيق تنمية مستدامة.

من جانبه أوضح وكيل إمارة نجران للشؤون التنموية المكلف إبراهيم آل جعفر، أن ورشة العمل ضمن الخطة الإستراتيجية التنموية استهدفت المجتمع المحلى كشريك أساسي بعملية التقييم واتخاذ القرار بجميع مراحل الخطة من حيث التشخيص، وتحديد المشكلات، وترتيب الأولويات، والاحتياجات التنموية، إضافة إلى تحليل الوضع الراهن، وذلك للوصول لتنمية مستدامه تلبي احتياجات وتطلعات الجيل الحالي وتضمن مستقبل الأجيال القادمة، مبيناً أن الخطة الإستراتيجية التنموية مبينة على 5 أهداف ذكية و 14 هدفاً تشغيلياً، إضافةً إلى 55 برنامجاً تنفيذياً.