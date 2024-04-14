إنذارات برتقالية وصفراء في عدة مناطق.. أمطار متفاوتة وضباب بعدد من المحافظات

المناطق- عمر آل قايد

أصدر المركز الوطني للأرصاد مجموعة من الإنذارات في عدة مناطق بالمملكة حول الحالة المطرية والضباب ومستوى الرؤية.

وبدأ المركز بإنذار برتقالي لمنطقة عسير لاستمرار حالة الأمطار المتوسطة المصحوبة برياح شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.

وتشمل الحالة في عسير كلًا من: الأمواه، والعرين، وبيشة، وتثليث، وطريب، وتستمر حتى الحادية عشرة مساءً، فيما تستمر للتاسعة مساءً بكل من: أبها، وأحد رفيدة، والحرجة، والربوعة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب، والنماص، وبلقرن، وتنومة.

وفي الرياض والشرقية والحدود الشمالية جاء إنذار الأرصاد الأصفر من أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، بكل من الزلفى والغاط والمجمعة بالرياض وحفر الباطن بالشرقية ورفحاء بالحدود الشمالية حتى الثالثة من فجر الإثنين.

وجاء إنذار الأرصاد الثالث باللون البرتقالي لمناطق: الباحة، وعسير، ومكة المكرمة، من حالة ضباب يصحبها شبه انعدام في مدى الرؤية بين 1 إلى 3 كم.

وتشمل الحالة كلًا من: الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن بالباحة والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب بعسير وميسان بمكة المكرمة حتى التاسعة صباح غد.