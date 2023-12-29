إنذار أحمر من الأرصاد.. أمطار غزيرة على العاصمة الرياض وسيول وبرد

وتوقع المركز هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على الدوادمي، وعفيف، والدرعية، والعاصمة الرياض، وثادق، وحريملاء، ورماج، وضرما، ومرات، والزلفى، والغاط، والمجمعة، وشقراء، والخرج، والدلم، والمزاحمية، والحريق، والرين، والقويعية، وحوطة بني تميم.