إنذار أحمر من الأرصاد.. أمطار غزيرة على العاصمة الرياض وسيول وبرد

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حذر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، بالإنذار الأحمر، من أمطار متوسطة إلى غزيرة على العديد من المحافظات والمراكز بمنطقة الرياض.
وتوقع المركز هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على الدوادمي، وعفيف، والدرعية، والعاصمة الرياض، وثادق، وحريملاء، ورماج، وضرما، ومرات، والزلفى، والغاط، والمجمعة، وشقراء، والخرج، والدلم، والمزاحمية، والحريق، والرين، والقويعية، وحوطة بني تميم.
وبين المركز الوطني للأرصاد، أن أهم تأثيراتها المصاحبة تتمثل في رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، مؤكدا على استمرارها حتى الساعة 11 مساءً.