أبرز الموادأجواء المناطق

إنذار أحمر من الأرصاد.. أمطار غزيرة على العاصمة الرياض وسيول وبرد

29 ديسمبر 2023 - 10:51 مساءً

المناطق_متابعات

حذر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، بالإنذار الأحمر، من أمطار متوسطة إلى غزيرة على العديد من المحافظات والمراكز بمنطقة الرياض.

وتوقع المركز هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على الدوادمي، وعفيف، والدرعية، والعاصمة الرياض، وثادق، وحريملاء، ورماج، وضرما، ومرات، والزلفى، والغاط، والمجمعة، وشقراء، والخرج، والدلم، والمزاحمية، والحريق، والرين، والقويعية، وحوطة بني تميم.

أخبار قد تهمك

وبين المركز الوطني للأرصاد، أن أهم تأثيراتها المصاحبة تتمثل في رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، مؤكدا على استمرارها حتى الساعة 11 مساءً.

29 ديسمبر 2023 - 10:51 مساءً
زر الذهاب إلى الأعلى