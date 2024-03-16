إنريكي يعلق على مستقبله رفقة باريس سان جيرمان

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علق لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان على مستقبله رفقة النادي الفرنسي.

وقال المدير الفني الإسباني لشبكة بي إن سبورتس: “أنا حقا سعيد في باريس سان جيرمان”، وفق “في الجول”.

وأضاف “منذ انضمامي للنادي وأنا أشعر بالحب من الرئيس ولويس كامبوس -المدير الرياضي- نحن نعمل جميعا على مشروع متوسط المدى”.

وأتم “الأمور تسير بشكل جيد للغاية في النادي”.

وانتشرت بعض التقارير الإخبارية عن احتمالية رحيل إنريكي عن تدريب باريس سان جيرمان في نهاية الموسم الجاري خاصة بعد النتائج غير المرضية في بداية الموسم الحالي حسب التقارير.

وتولى إنريكي مسؤولية تدريب الفريق في الصيف الماضي.

ويتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 56 نقطة، بفارق 10 نقاط عن بريست الذي يحتل الوصافة.

ومن المقرر أن يلاقي فريق العاصمة الفرنسية منافسه برشلونة في دور الـ8 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وستقام مباراة الذهاب على ملعب حديقة الأمراء يوم 10 أبريل المقبل، بينما لقاء الإياب سيكون في إسبانيا.

وكان إنريكي المدير الفني لبرشلونة وقت الريمونتادا على باريس سان جيرمان في دور الـ16.

وفاز باريس في الذهاب 4-0، وتمكن برشلونة تحت قيادة إنريكي في العودة والفوز 6-1 ليتأهل إلى دور الـ8، والآن سيلاقي إنريكي فريقه السابق.