“إنستجرام” تتخذ إجراءات جديدة لحماية المستخدمين القصّر من عمليات الابتزاز

المناطق_متابعات

أعلنت شركة “ميتا” اليوم (الخميس) عن إجراءات جديدة على منصة “إنستجرام” لحماية المستخدمين القصّر من عمليات الابتزاز بالصور العارية.

تأتي هذه الخطوة في ضوء الاهتمام المتزايد بأداء المنصات في أوروبا والولايات المتحدة في مجال حماية المستخدمين. وقد أكدت “وكالة الصحافة الفرنسية” هذا الإعلان.

وتقوم “ميتا” بإنشاء أداة تسمى “مراقب العريّ” على منصة “إنستغرام”، وستُفعَّل تلقائيًا على حسابات المستخدمين القصّر.

ستكشف هذه الأداة تلقائيًا أي صور تحتوي على عري يتم إرسالها عبر نظام المراسلة الخاص بالتطبيق، وستقوم بإخفائها.

وأوضحت كابوسين توفييه، المسؤولة عن حماية الأطفال في فرع “ميتا” الفرنسي، أن هذا الإجراء يساعد في تجنب تعرض المستخدمين لمحتوى غير مرغوب فيه، ويمنحهم الخيار في رؤية هذه الصورة أو عدم رؤيتها.

بالإضافة إلى ذلك، ستُرسل رسائل توعية حول الابتزاز بالصور الجنسية إلى المرسلين والمستلمين، لتذكيرهم بأن هذا النوع من المحتوى الحساس يمكن تسجيله ونقله من قبل أشخاص ذوي نوايا خبيثة.

وأكدت المسؤولة عن حماية الأطفال في فرع “ميتا” الفرنسي، أن الهدف هو تقليل إنشاء ومشاركة هذا النوع من الصور.