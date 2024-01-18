إنشاء مسار للمشي الجبلي في درب عجلان التاريخي في نعام بمحافظة الحريق

المناطق_واس

أنشأت بلدية محافظة الحريق في منطقة الرياض بالشراكة مع جمعية درب؛ مسار المشي الجبلي، في موقع درب عجلان التاريخي أحد معالم التراث في مركز نعام بمحافظة الحريق.

ويبلغ طول المسار الرياضي 2500 متر، بعرضٍ يصل إلى مترين، وبارتفاع 100 متر، كما نفّذت البلدية بالشراكة مع الجمعية، أعمال ترميم الطريق ووضع حواجز جانبية له، وتهيئة مواقف السيارات واللوحات الإرشادية، بالإضافة إلى بناء جسرٍ للمشاة وتوفير وسائل السلامة.

وتهدف البلدية من خلال إنشاء المسار إلى تعزيز الممارسة الرياضية وثقافة المشي الجبلي بين أفراد المجتمع، بهدف رفع مستوى جودة الحياة وتطوير المواقع التراثية والسياحية في مختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار جهود البلدية لتشجيع النشاط الرياضي، الثقافي، الاجتماعي والإسهام فيه، بما يسهم في تحقيق جودة الحياة، ويرتقي بالصحة العامة.

ويُعد درب عجلان التاريخي أحد أهم الطرق الجبلية القديمة التي قام أهالي محافظة الحريق بإنشائها، ليختصر لهم هذا الطريق المسافة أثناء سفرهم إلى المناطق المجاورة، كما تسعى المملكة العربية السعودية إلى تعزيز التنمية الحضرية المستدامة والمحافظة على المواقع التراثية، وإعادة تأهيلها وتطويرها، لتكون وجهة سياحية جاذبة.