وقع كل من رئيس اللجنة الأولمبية ووزير الرياضة، عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ووليد بن عبدالكريم الخريجي، نائب وزير الخارجية، وراجا راندير سينج، رئيس المجلس، اتفاقية إنشاء مكتب إقليمي للمجلس الأولمبي الآسيوي في مدينة الرياض.

إنشاء مكتب إقليمي للمجلس الأولمبي الآسيوي بالرياض

ونشرت قناة “الإخبارية الرياضية” فيديو يرصد كافة مراسم التوقيع على إنشاء مكتب إقليمي للمجلس الأولمبي في الرياضة، وذلك خلال مراسم الجمعية العمومية التي بحثت ملف استضافة «تروجينا – نيوم» لدورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029، حيث فازت المملكة.

وفي وقت سابق، أعلن المجلس الأولمبي الآسيوي فوز ملف تروجينا 2029 بشأن استضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في نسختها التاسعة خلال عقد الجمعية العمومية الـ41، ونشرت اللجنة الأولمبية والبارلمبية على فوز ملف تروجينا أن ملف تروجينا2029 يفوز باستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في نسختها التاسعة .. أهلًا بكم في شتاء السعودية.

فيديو | مراسم توقيع اتفاقية إنشاء مكتب إقليمي للمجلس الأولمبي الآسيوي في الرياض 🇸🇦#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/CPIvTq9vmg — الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) October 4, 2022

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