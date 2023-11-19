إنفاذ يختتم شهر نوفمبر بـ 35 مزادًا علنيًا

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أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” عن إقامة 35 مزادًا علنيًا، ابتداءً من الـ 20حتى الـ 30 من شهر نوفمبر الجاري، حيث تتنوع المزادات ما بين حضورية وإلكترونية؛ لبيع وتصفية 274 عقارًا سكنيًا وتجاريًا، في 10 مناطق ومدن بالمملكة.

وأوضح المركز أن المزادات تتضمن إقامة 4 مزادات في منطقة مكة المكرمة لعرض 41 فرصة عقارية متنوعة، ومزادين بالمدينة المنورة يعرض من خلاله 16 عقارًا، و11 مزادًا لعرض 71 عقارًا بمنطقة الرياض، و50 عقارًا بمنطقة الشرقية من خلال 6 مزادات علنية، و56 فرصة عقارية في 6 مزادات بمنطقة القصيم، ومزاد واحد في منطقة الحدود الجوف يعرض فيه 9 عقارات، إضافةً لعرض 11 عقارًا بحائل، و10 عقارات بمنطقة عسير، و3 عقارات في منطقة نجران، و7 عقارات في منطقة تبوك.

وبين المركز أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل وشروط المشاركة في المزادات، والاطلاع على العقارات بجميع تفاصيلها عبر الدخول للموقع الإلكتروني لـ “إنفاذ” على صفحة المزادات.

يُذكر أن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا، وهو إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.