إنفاذ يقيم 8 مزادات عقارية لبيع 70 عقارًا بمنطقة الرياض

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أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” عن إقامة 8 مزادات علنية، خلال الفترة 5 – 8 يونيو 2023م، تتنوع ما بين مزادات حضورية وإلكترونية؛ لبيع وتصفية 70 عقاراً متنوعاً ما بين سكني وتجاري وزراعي وصناعي، وتقع في منطقة الرياض.

وتبدأ بـ8 عقارات في مزاد روائد الإلكترونية، و 12 عقاراً في مزاد قطوف نجد الحضوري والإلكتروني، و12 عقاراً في مزاد مساكن الحضوري، و 5 عقارات في مزاد غروب الرياض الإلكتروني، و12 عقاراً في مزاد إنفست الإلكتروني، و12 عقاراً في مزاد نقاط عقارية الإلكتروني، و10 عقارات في مزاد نسيم الشرق الإلكتروني، وأخيرا 7 عقارات في مزاد كنوز الحضوري.

يذكر أن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” يعدّ مركزاً حكومياً مستقلاً، وأحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030؛ حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.