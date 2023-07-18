“إنفاذ” يُسند 112 عقارًا للتصفية والبيع العلني

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أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” عن إقامة 8 مزادات علنية، خلال الفترة من 19 – 20 يوليو 2023م، حيث تتنوع المزادات ما بين مزادات حضورية وإلكترونية؛ لتصفية وبيع 112 عقارًا متنوعًا ما بين سكني وتجاري وزراعي وصناعي، موزعة على 6 مناطق مختلفة في المملكة.

وتبدأ في يوم الأربعاء 19 يوليو 2023 المزادات بمنطقة القصيم وفي مدينة عنيزة تحديدًا لبيع 26 عقارًا في مزاد غربية عنيزة الإلكتروني، ثم منطقة المدينة المنورة لبيع 25 عقارًا في مزاد أساور المدينة الحضوري ومزاد جوهرة المدينة الحضوري الإلكتروني، وانتهاءً بمزادين إلكترونيين بمنطقة حائل لبيع 41 عقارًا في مزاد نور أجا ومزاد البندر العقاري.

وفي يوم الخميس 20 يوليو 2023 تبدأ المزادات بمنطقة الرياض لبيع 4 عقارات في مزاد طيبات جنوب الرياض الإلكتروني، ثم محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية لبيع 6 عقارات في مزاد واحة الأحساء الإلكتروني، وأخيرًا 10 عقارات بمنطقة مكة المكرمة في مزاد مساكن البلد الأمين الحضوري.

يُذكر أن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا، وأحد مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 ضمن رؤية المملكة 2030؛ ويعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.