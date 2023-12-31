“إنفاذ” يسند 172 عقارًا للبيع والتصفية عبر 26 مزادًا علنيًا

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أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” عن إقامة 26 مزادًا علنيًا، ابتداءً من 1 وحتى الـ 11 من شهر يناير 2024م، حيث تتنوع المزادات ما بين حضورية وإلكترونية؛ لبيع وتصفية 172 عقارًا سكنيًا وتجاريًا، في 10 مناطق ومدن بالمملكة.

وأوضح المركز أن المزادات تقام في مناطق مختلفة حول المملكة, حيث سيقام 4 مزادات في منطقة الرياض لعرض 24 فرصة عقارية متنوعة، و8 مزادات لعرض 53 عقارًا بمنطقة مكة المكرمة، و18 عقارًا بمنطقة الشرقية من خلال 3 مزادات علنية، و22 فرصة عقارية في مزادين بمنطقة القصيم، و20 فرصة عقارية في مزادين بمنطقة حائل، ومزاد في منطقة تبوك يعرض فيه 7 عقارات، إضافةً لمزاد واحد لعرض 4 عقارات بمنطقة جازان، ومزاد واحد بمنطقة الحدود الشمالية لعرض 6 عقارات، ومزاد واحد بنجران يعرض من خلاله 4 فرص عقارية، ومزاد بمنطقة الجوف يعرض من خلاله 14 فرصة عقارية إضافة لمزادين من المنقولات لبيع عددٍ من الأغنام والإبل, وكذلك محتويات لورشة خياطة.

وأشار المركز إلى أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل وشروط المشاركة في المزادات، وعلى العقارات بجميع تفاصليها عبر الدخول للموقع الإلكتروني لـ “إنفاذ” infath.gov.sa ومن ثم التوجه لصفحة المزادات.

يُذكر أن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا، وهو إحدى مبادرات برنامَج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.