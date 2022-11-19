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إنفانتينو ردًا على منع الكحول في المونديال: الضجة التي تحدث ضد قطر فقط لأنها دولة مسلمة

صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 19 نوفمبر 2022 - 2:56 مساءً

قال جياني إنفانتينو، رئيس الفيفا، أن هناك دول عدة مثل “فرنسا واسبانيا والبرتغال” تمنع الكحول في الملاعب والضجة التي حدثت فقط لأن قطر دولة مسلمة.

وأضاف، رئيس الفيفا على غرار المؤتمر الصحفي، الذي يسبق مونديال العالم الذي سينطلق غدًا في العاصمة القطرية “الدوحة”، أن الشخص عندما لا يتناول الكحول من 3 لـ 4 ساعات يوميًا لن يموت.

وأكد، أن هناك دول تمنع الكحول في الملاعب ومنها فرنسا، وإسبانيا وإستكلندا، والبرتغال، حيث يمنع تناول البيرة في الملاعب، ولكن ما يحدث ضد قطر لأنها دولة مسلمة.

وأشار، أن التغيرات الأخيرة في السياسات في بهدف تطوير الخطط والتصاميم التي نبدأ بجمعها ووضعها للحرص على سلامة الجميع في الدخول والخروج.

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صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 19 نوفمبر 2022 - 2:56 مساءً
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wafaa elshahat

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