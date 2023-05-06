إنقاذ سبعيني من نقص شديد بالتروية الدموية بجراحة نوعية دقيقة في الرياض

واستغرقت الجراحة ثماني ساعات ونصف الساعة، وتمثلت الصعوبة في كبر سن المريض وإجرائه عملية سابقة لاستبدال شرايين تاجية للقلب، بالإضافة إلى وجود عدد من الأمراض المزمنة؛ مما تسبب صعوبة ودقة التخدير تحسباً لتأثيره على وظائف الأعضاء الأخرى، بالإضافة إلى انعدام حسّاس قياس ضغط الدم التداخلي والذي يعتبر عاملًا مهمًا لمراقبة وإدارة مثل هذه العمليات.