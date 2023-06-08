إنقاذ فتاة من تشوه في العمود الفقري في “مدينة الملك فهد الطبية”

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تمكن فريق جراحة العلوم العصبية في مدينة الملك فهد الطبية،من إنقاذ حياة فتاة عشرينية، كانت تعاني من تشوه معقد في العمود الفقري نتيجة تهتك الفقرات بعد إصابتها بمرض الدرن، والذي تسبب في تحدب وضغط على الحبل الشوكي، في عملية استمرت 12 ساعة لتصحيح العمود الفقري والمحافظة على الحبل الشوكي.

وكانت المريضة التي تبلغ من العمر 27 عامًا ، تعاني من مرض الذئبة الحمراء وهشاشة العظام ومصابة بداء الدرن في العمود الفقري، وفور وصولها إلى مدينة الملك فهد الطبية، أجريت لها الفحوصات الطبية والتي أظهرت وجود سوائل في العمود الفقري، بسبب تدهور حالتها الصحية، وتهتك في العمود الفقري وتشوه معقد يتكون من تحدب وتزحزح للفقرات الصدرية وضغط على الحبل الشوكي في مكان التشوه.

وفي الوقت ذاته، خضعت المريضة في بداية مرحلة العلاج إلى سحب السوائل من العمود الفقري وعلاج الدرن، وهشاشة العظام الأمر الذي سهل من مراحل الخطة العلاجية، الأمر الذي جعل الفريق الطبي يؤكد على قراره في إجراء العملية والتي استمرت 12 ساعة متواصلة تمكنوا خلالها من فتح الظهر وزراعة وسائل التثبيت، حيث تلاها بعدة أيام قص العظام الخلفية والأمامية للعمود الفقري ووضع دعامة لتصحيح العمود الفقري للشكل الطبيعي مع المحافظة على سلامة الحبل الشوكي.

وقد غادرت المريضة سريرها الطبي وهي بحالة صحية ممتازة وتحسنت آلامها بشكل ملحوظ، في حين تؤكد هذه العملية المعقدة مدى الخبرة والكفاءة التي يتمتع بها فريق جراحة العمود الفقري في المركز الوطني للعلوم العصبية بمدينة الملك فهد الطبية أحد مكوّنات تجمع الرياض الصحي الثاني، والتزامه بتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية للمرضى.