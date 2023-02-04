إيران تخصب اليورانيوم بنسبة 60% في منشأة فوردو

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أظهر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن النشاط النووي الإيراني تضارب طهران في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية، جاء ذلك في بيان مشترك للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا أمس (الجمعة).

وذكر البيان أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة انتقدت إيران يوم الأربعاء لإحداثها تغييرا لم تعلن عنه في الربط بين مجموعتين من الأجهزة المتطورة التي تخصب اليورانيوم لنسبة نقاء تصل إلى 60 بالمئة أي ما يقترب من النسبة اللازمة لتصنيع الأسلحة في منشأة فوردو.

وقالت الدول الـ4 في بيان مشترك «كما ذكرت الوكالة، فإن هذا التغيير غير المعلن يتعارض مع التزامات إيران بموجب اتفاقية الضمانات الشاملة التي تتطلبها معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية».