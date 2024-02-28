إيقاف رئيس الوكرة القطري 6 أشهر لمخالفته السلوك الرياضي بلقاء السد

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قررت لجنة الانضباط في الاتحاد القطري لكرة القدم اليوم الأربعاء إيقاف الشيخ خليفة بن حسن آل ثاني رئيس الوكرة لمدة ستة أشهر بداية من اليوم ومنعه من دخول الملاعب لما بدر منه أثناء مباراة السد في الجولة الماضية للدوري المحلي.

واعترض رئيس الوكرة بشدة على قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء ضد فريقه بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد ودخل الملعب وطالب لاعبيه بالانسحاب لتتوقف المباراة، التي انتهت بالتعادل السلبي، لعدة دقائق.

وقالت لجنة الانضباط في بيان إنها قررت “إيقاف الشيخ خليفة بن حسن آل ثاني رئيس الوكرة لمدة ستة أشهر… ومنعه من دخول الملاعب مع تغريمه بمئة ألف ريال قطري بسبب “تصريحات إعلامية ومخالفة المبادئ العامة للسلوك الرياضي في مباراة الوكرة والسد”.

ويحتل الوكرة المركز الثاني‭ ‬في ترتيب دوري نجوم قطر برصيد 28 نقطة من 12 مباراة متأخرا بفارق أربع نقاط عن السد متصدر الترتيب الذي خاض 13 مباراة.