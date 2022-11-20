إيلون ماسك يعيد حساب ترامب على تويتر

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أعلن المالك الجديد لمنصّة تويتر إيلون ماسك، فجر الأحد أنه قرر تفعيل حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على هذه الشبكة الاجتماعيّة، بعد حظر حسابه إثر اجتياح عدد من أنصاره مبنى الكونجرس الأمريكي في 6 يناير2021.

وجاءت نتيجة الاستفتاء الذي أطلقه ماسك، مساء الجمعة، لصالح ترامب بنسبة طفيفة، بموافقة 51.8 في المائة، مقابل رفض 48.2 في المائة.

وكتب ماسك على حسابه الخاص في تويتر: «الجمهور قال كلمته. ترمب سيعود«، وذلك بعد النتيجة الإيجابية لاستطلاع أطلقه ماسك من أجل اتّخاذ قرار بشأن إعادة تفعيل حساب الرئيس الأميركي السابق، وأيّدت غالبيّة مستخدمي تويتر عودة ترمب إلى المنصّة.

وجاءت نتيجة الاستفتاء الذي أطلقه ماسك، مساء الجمعة، لصالح ترامب بنسبة طفيفة، بموافقة 51.8 في المائة، مقابل رفض 48.2 في المائة، حيث شارك في الاستفتاء نحو 15 مليونا من مستخدمي تويتر.

تعليق ترامب بعد العودة

وأعرب ترمب عن إحباطه من العودة لتويتر بسبب الفارق الضئيل بين الموافقين والمعارضين في نتيجة الاستفتاء.

وصباح الجمعة، ذكر ماسك أنه تمت إعادة العديد من حسابات المستخدمين المعلقة على المنصة.

تصريحات إيلون ماسك عن سياسة تويتر الجديدة

وغرد: «سياسة تويتر الجديدة هي حرية التعبير وليست حرية الوصول» إلى الجمهور، واعدًا بخفض «تغريدات الكراهية» في المستقبل.

كان مالك تويتر إيلون ماسك أجرى استطلاعا جديدا بعنوان: «إعادة الرئيس السابق ترمب؟ نعم/لا».