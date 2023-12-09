إيمانويل .. بطل شوط “قفز السعودية”

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توّج صاحب السمو الأمير عبد الله بن فهد بن عبد الله رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية، اليوم السبت، الفارس الإيطالي إيمانويل جاوديانو، بلقب شوط “قفز السعودية”، وذلك في ختام الأسبوع الأول من البطولة لقفز الحواجز في نسختها الثالثة بمقر قفز السعودية بالجنادرية.

ونجح الفارس الإيطالي المصنف 26 عالمياً بخطف اللقب في ختام أشواط الأسبوع الأول من البطولة لفئة (4 نجوم ـ ارتفاع 1.55 متر) بعد أن أنهى الشوط الرابع بزمن وقدره 35.09 ثانية، فيما حل الفارس البلجيكي عبد القادر سعيد في المركز الثاني بـ (36.09 ثانية)، وجاء ثالثاً الفارس الياباني مايك كاواي (38.52 ثانية).

وفي شوط نهائي الفئة المتوسطة لفئة (4 نجوم ـ ارتفاع 1.40 متر)، حقق الفارس السعودي خالد المبطي المركز الأول، وذلك بعد أنهى الشوط بزمن وقدره 33.51 ثانية، فيما حل الفارس السعودي كمال باحمدان ثانياً (33.79 ثانية)، ثم جاء الفارس الألماني ديفيد ويل المصنف رقم 30 عالمياً ثالثاً (33.99 ثانية).

وكان اليوم الثاني قد انطلق بشوط “السرعة” ـ ارتفاع 1.20 متر ـ لفئة النجمة الواحدة، حيث توج بالمراكز الثلاثة الفرسان السعوديين، الأول عبد العزيز قحل بزمن وقدره 51.00 ثانية، والثاني محمد آل هادي (52.05 ثانية)، والثالث مشهور العثيم (52.25 مترا).

وفي شوط “قفز السعودية” لفئة النجمة الواحدة ـ ارتفاع 1.30 مترا، لفئة النجمة الواحدة، توج الفارس البحريني سامي الغزاوي بالمركز الأول بزمن وقدره 52.83 ثانية، وحل ثانياً الفارس السعودي عبد الرحمن الراجحي (55.63 ثانية)، وجاء في المركز الثالث السعودي محمد زويلة (75.10 ثانية).