إيمليانو دياز: السعودية بلدي الثاني.. والفوز على الرائد من أجل عطيف

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وجه مدرب الهلال، إيمليانو دياز رسالة إلى كل جماهير فريقه بعد انتهاء مهمته مع الفريق عقب نهاية دوري روشن.

وحقق نادي الهلال الفوز على نظيره الرائد بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 30 (الأخيرة) من دوري روشن.

وقال مدرب الهلال في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: “لا أملك إلا الشكر والتقدير لكل المنتمين للهلال، وأنا أغادر الآن بعد نهاية الموسم أؤكد أن السعودية بلدي الثاني الذي لن أنسى الأوقات التي قضيتها فيه”.

وأضاف: “مباراة الرائد كانت صعبة كونها آخر مباراة في الموسم، لذلك طلبت من اللاعبين تحقيق الفوز ليهدوه لزميلهم عبدالله عطيف الذي غادر أسوار النادي”.

وأوضح مدرب الهلال إصابة الحارس العويس، قائلاً إنه تعرض لإلتواء في الكاحل لذلك قام بتغييره خوفا على سلامته.

وتابع حديثه: “اللاعبون الشباب الذين قمت بإشراكهم هم مستقبل الهلال، ونصحتهم باستغلال الفرص التي ستسنح لهم في الموسم المقبل، كما طالبتهم بالاقتداء باللاعبين المميزين أمثال عطيف”.