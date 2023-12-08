رئيس جمعية “سقيا الخيرية” في المدينة المنورة: 40 طن زمزم يستهلكها مسجد قباء كل 3 أيام.. والجمعية لديها صهريج مخصص لنقلها من مكة المكرمة

أكد رئيس جمعية سقيا الخيرية في المدينة المنورة “أنس المغامسي”، أن جمعية سقيا الخيرية تقوم على تقديم كافة الخدمات اللازمة لزوار بيت الله الحرام في مكة المكرمة، والحرم النبوي في المدينة المنورة.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن جمعية سقيا الخيرية تقوم بالإشراف المباشر على كافة الأمور المتعلقة بسقيا الحجاج والمعتمرين.

وأشار إلى أن هناك ما يقرب من 40 طن من ماء زمزم يستهلكها مسجد “قباء” حوالي كل ثلاثة أيام تقريبا.

وأفاد بأن الجمعية لديها صهريج مخصص لنقلها من مكة المكرمة.