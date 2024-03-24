اتحاد الكرة ينعي وفاة “والد” سعود عبدالحميد

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نعى الاتحاد السعودي لكرة القدم، وفاة والد سعود عبدالحميد لاعب فريق الهلال والمنتخب الوطني، والذي رحل عن عالمنا مساء اليوم الأحد.

وجاء في بيان الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر الحساب الرسمي للمنتخب الوطني بـ “اكس” مايلي:

يتقدم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس ومنسوبي الاتحاد وأعضاء الجهاز الإداري والفني في المنتخب الوطني، بخالص العزاء وصادق المواساة للاعب المنتخب الوطني ونادي الهلال سعود عبد الحميد في وفاة والده، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.