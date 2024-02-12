اتحاد كرة الأردن: عقد عموتة واضح ونرغب في استمراره

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أكد مروان جمعة، نائب رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، رغبته في استمرار المدرب المغربي الحسين عموتة في منصبه مدرباً للمنتخب الأول بعد الإنجاز التاريخي بالتأهل لنهائي كأس آسيا للمرة الأولى.

وحل الأردن وصيفاً بالخسارة 1 – 3 أمام قطر صاحبة الضيافة في النهائي الذي أقيم على استاد لوسيل.

ووفقاً لـ«رويترز»، قال جمعة: «لدينا عقد واضح مع المدرب عموتة، ونأمل أن نستمر معاً لإكمال المسيرة».

وتابع: «نعمل بوصفنا منظومة متكاملة، وعموتة لعب دوراً كبيراً، وله تأثير واضح في اللاعبين، لكن أيضاً لدينا مواهب رائعة في المنتخب، وجميعهم قدموا أداءً رائعاً».

وكان عموتة قد أثار جدلاً كبيراً بتصريحاته عقب الخسارة من قطر؛ إذ ألمح لإمكانية رحيله بسبب «بعض الالتزامات العائلية». وقال عموتة: «كانت هناك بعض الظروف العائلية في المغرب، لكني التزمت بعقدي مع الاتحاد الأردني في البطولة».

وأضاف: «سأناقش الأمر مع المسؤولين، وسنجد حلاً. لديّ بعض الالتزامات العائلية. سنحاول إيجاد التوازن حتى لا يتضرر المنتخب سواء إذا كنت موجوداً بصفة دائمة أو بشكل جزئي، أو إذا رحلت».

وكان عموتة قد تولى تدريب الأردن في يوليو (تموز) 2023 بعقد مدته 3 سنوات.