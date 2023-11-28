اتفاقية تعاون بين جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية والاتحاد السعودي للسباحة

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وقع معالي رئيس جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي ، ورئيس الاتحاد السعودي للسباحة أحمد بن صفوان القضماني، اتفاقية تعاون, تهدف إلى تطوير المجالات الرياضية ونشر الألعاب المائية.

وتضمنت الاتفاقية تبادل الخبرات الفنية وتقديم الاستشارات الرياضية والعلمية التي تسهم في تنظيم المنافسات، والاستفادة من المنشآت الرياضية ، إضافة إلى تطوير الرياضة النسائية, والمشاركة في إقامة مشاريع بحثية مشتركة، وعقد دورات تدريبية خاصة بتأهيل الكوادر الفنية لضمان استدامة الشراكة.