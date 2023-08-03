“اتفاق” إسلامي أوروبي لرفض حرق “المصحف”

المناطق_متابعات

بحث الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، التعاون مع الاتحاد الأوروبي في قضية جريمة التدنيس والحرق المتكررة لنسخ من المصحف الشريف في السويد والدنمارك.

جاء ذلك خلال لقاء “طه”، المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لدى المنظمة مع السفير باتريك سيمونيه، بمناسبة انتهاء مهامه.

وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي على أهمية مضمون القرار الصادر عن الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء الخارجية الذي انعقد 31 يوليو 2023.

وأعرب المبعوث الخاص عن إدانة مفوضية الاتحاد الأوروبي لتلك الحوادث المشينة، وشدد الجانبان على أهمية مواصلة الحوار بشأن هذه المسألة.

إلى ذلك التقى طه، السفيرة جانيت ألبيردا، سفيرة مملكة هولندا لدى المملكة العربية السعودية.

وتناول اللقاء آفاق العلاقات بين منظمة التعاون الإسلامي ومملكة هولندا وسبل تعزيز الحوار والتعاون بينهما؛ كما ناقش الجانبان عددا من المسائل ذات الاهتمام المشترك، وخاصة جريمة التدنيس والحرق المتكررة لنسخ من المصحف الشريف، في ضوء مخرجات الدورة الاستثنائية الثامنة عشرة لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي.