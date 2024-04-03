احتجاز لويس روبياليس في قضية فساد

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احتجز لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم السابق، على ذمة التحقيق في قضية فساد تتعلق بعقود تمت خلال فترة رئاسة الاتحاد.

ولم يصدر أي بيان رسمي حتى الآن، ولكن متحدث رسمي باسم الحرس الوطني الإسباني قال لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن التقرير الصادر من شبكة “إر تي في إي” كان صحيحا.

واحتجز روبياليس في مطار مدريد فور عودته من الدومينيكان، وتم اصطحابه لبلدة ماجاداهوندا بالقرب من مدريد لاستجوابه.

ووفقا للقانون الإسباني، يمكن أن يتم احتجاز أى مشتبه به لمدة 72 ساعة بدون مذكرة اعتقال.

وكان من المفترض في الأساس أن يتم حجز روبياليس في منتصف مارس عندما داهمت قوات الحرس الوطني مكاتب الاتحاد الإسباني وأملاك أخرى، بما في ذلك منزل روبياليس في غرناطة في تحقيقات تتعلق بالفساد وغسيل الأموال في عقود أبرمها خلال الخمس سنوات التي عمل بها كرئيس للاتحاد.

ويتردد أن هذه العقود تضمنت صفقة إقامة بطولة كأس السوبر الإسباني من أربعة فرق في السعودية، والتي أبرمها روبياليس مع رجل أعمال ولاعب برشلونة السابق جيرارد بيكيه.

وتنحى روبياليس عن منصبه في سبتمبر بعد قضية قبلة كأس العام، حيث قام بتقبيل جيني هيرموسو، لاعب المنتخب الإسباني، على شفتيها بدون موافقتها.

ويخضع روبياليس حاليا للتحقيق في هذه الواقعة أيضا في إسبانيا، وتم حظره من ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم لمدة ثلاثة أعوام، من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ونفى روبياليس تورطه في القضيتين.