احتفاءً بعام الإبل 2024 .. جامعة الباحة تنظم لقاءً بعنوان ” الإبل بين التراث والعلم”

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نظمت جامعة الباحة، بحضور معالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين اليوم، لقاءً بعنوان ” الإبل بين التراث والعلم” احتفاءً بعام الإبل 2024 بالمسرح 2 بالمدينة الجامعية.

وتناول اللقاء الذي أداره الدكتور عبدالواحد بن سعود الزهراني، ارتباط إنسان الجزيرة العربية بالإبل من جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية في الورقة التي قدمها الدكتور محمد عبدالله الشدوي، الذي استعرض المفردات الدالة على الإبل وصفاتها وطرق التعامل معها والأبعاد الدينية والاجتماعية والتاريخية وارتباطها الوثيق بالهوية.

وتحدثت طالبة الدراسات العليا ريما الغامدي، عن أنواع الإبل وفئاتها وألوانها والأدوات التي تستخدم لها، وأهم الأبحاث في مجال الإبل وتزايد نسبة أعداد الإبل في المملكة .

وثمّن الحضور خلال مداخلاتهم في ختام اللقاء، بالرعاية التي توليها قيادة المملكة للإبل ومن صور ذلك الموافقة على تسمية عام 2024م بعام الإبل، وإنشاء نادي للإبل .