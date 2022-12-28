احتفالات رأس السنة بلا أضواء!.. أوروبا تقلص الإضاءة وسط أزمات الطاقة وتُنفِّر السائحين

لم يتبقَّ من طقوس احتفالات رأس السنة الجديدة وأعياد الميلاد في أوروبا غير الثلوج التي كست مدنها، في حين غابت الأضواء في الشوارع والميادين، وعلى أشجار عيد الميلاد، بعد أن خفضت معظم المدن عبر القارة العجوز من إضاءتها ومظاهر احتفالاتها وسط أزمة كبيرة في الطاقة على خلفية التوتر الجيوسياسي في أوكرانيا، والعقوبات على روسيا.