احذروا.. أصحاب حسابات التواصل الاجتماعي معرضون لغرامة!

كشف علي البلوي، مدرب متخصص بريادة الأعمال ودراسات الـــجدوى و الإعلام الرقمي، عن حقيقة التعرض لغرامة مالية في حال تصوير أي منتج أو شركة تجارية أو جهة من خلال منصات التواصل الاجتماعي.

وتحدث علي البلوي، مدرب متخصص بريادة الأعمال ودراسات الجدوى و الإعلام الرقمي، في تصريحات متلفزة عبر برنامج سيدتي الذي يعرض على برنامج روتانا خليجية: “في الحقيقة إن أي شخص يصور أي جهة أو شركة أو مطعم أو حتى كافية سيكون معرض للغرامة”.

غرامة مالية لهذا السبب!

وأكمل: “تسويق أي منتج أو الظهور في أي جهة عبر منصات التواصل الاجتماعي سناب شات وتيك توك، سيكون الشخص معرض لغرامة مالية كبيرة”.

ونصح علي البلوي مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: “بعد أن يصور يجب أن يخفي معالم هذه الجهة حتى لا يتعرض لغرامة مالية”.