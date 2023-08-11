احذر..الذكاء الاصطناعي يكشف كلمات المرور

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كشفت دراسة يابانية أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يتعرف على كلمات المرور بناءً على النقرات على لوحة المفاتيح إذا ما تم التنصت على صوت النقر، خصوصاً عندما يحدث ذلك أثناء المحادثات بالفيديو، أو المحادثات الصوتية التي يقوم بها المستخدم من حاسوبه.

وأوضحت الدراسة التي أنجزها باحثون من جامعة سري جنوب لندن، أنهم أنشأوا نظاماً يمكنه تحديد المفاتيح التي يتم النقر عليها على الحاسوب، بناءً على التسجيلات الصوتية فقط، وبلغت الدقة حوالي 93% عبر زووم، ويمكن تحسين الدقة مستقبلاً؛ ما يعني أن الخطر أكبر.

وذهب الباحثون إلى أن استخدام الصوت بشكل مكثف في الأجهزة الإلكترونية يعطي منافذ للقرصنة، ويؤكد ضرورة حكامة أفضل للذكاء الاصطناعي الذي يمكنه الوصول إلى المزيد.

وقالوا إنهم توصلوا لهذه النتائج بعد أن استخدموا جهاز ماك بوك برو، ونقروا على 36 مفتاحاً بما في ذلك جميع الأحرف والأرقام، 25 مرة على التوالي، باستخدام أصابع مختلفة وبضغط متفاوت، وسجلوا الصوت عبر برنامج زووم، على المسجل الخاص بهاتف ذكي قريب من لوحة المفاتيح.

ووضع الباحثون البيانات على نظام تعلم آلي يعمل بالذكاء الاصطناعي، الذي استطاع مع الوقت تمييز الصوت الخاص بكل مفتاح؛ وهو ما يعني إمكانية التعرف على كلمات السر بسهولة؛ لذلك أوصت بعدم تشغيل الصوت أثناء كتابة كلمات السر، أو استخدام مفتاح Shift لإنشاء مزيج من الأحرف الكبيرة والصغيرة.