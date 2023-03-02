احذر.. غفوة المنبه تصدم الجسم وتشكل خطراً

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حذر باحثون من خاصية غفوة المنبه للاستيقاظ من النوم نظراً لخطورتها على صحة الإنسان. وقال تقرير طبي إيطالي إن باحثين في جامعة نوتردام الأمريكية بولاية إنديانا، شددوا على أن تلك الخطوة تمثل خطراً على صحة من يعتادها، وفقاً لمجلة «فوكاس» الإيطالية.

وكشف التقرير، أن تأجيل موعد الاستيقاظ عن طريق الغفوة ليس ممارسة صحية على الإطلاق لصحة الإنسان، لافتة إلى أن غفوة المنبه لا تجعل الاستيقاظ أصعب فحسب، بل تجعله سبباً لصدمة أكبر للجسم.

وأشار إلى أن الباحثين توصلوا لتلك النتائج بعدما أجروا مقابلات مع 450 بالغاً يعملون في وظائف بدوام كامل للتحقق من مدة نومهم ومعدل ضربات القلب بمساعدة الأجهزة القابلة للارتداء.

وأظهرت البيانات التي جمعتها الدراسة، أن أولئك الذين استخدموا غفوة المنبه عانوا من اضطرابات النوم بدرجة أكبر من أولئك الذين استيقظوا بشكل طبيعي مع أول مرة يرن فيها المنبه.