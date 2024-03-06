اختتام البرنامج التأهيلي للإرشاد السياحي بمحافظة العُلا

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اختتمت وزارة السياحة اليوم في محافظة العُلا، البرنامج التأهيلي للإرشاد السياحي، الذي يعنى بتأهيل المرشدين السياحيين الجدد، وفق أفضل المعايير الدولية، بمشاركة عدد من المتدربين من الجنسين، بهدف تطويرهم في مجال الإرشاد السياحي من خلال التأصيل العلمي والتأهيل والتدريب المهاري، الذي يمكنهم من تقديم الخدمة بشكل احترافي.

وتضمن البرنامج التدريبي الذي استمر على مدى سبعة أيام، وقدمه المدرب محمد الخيبري، تطبيقات نظرية وعملية للمرشدين المشاركين، إضافة إلى جولات سياحية على أبرز معالم العُلا، حيث يعد هذا البرنامج شرطاً أساسياً للحصول على رخصة الإرشاد السياحي.