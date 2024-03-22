اختتام البطولة المجتمعية الثالثة ضمن فعاليات “ليالي الرياض”

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اختتم الاتحاد السعودي لكرة الطاولة، البطولة المجتمعية الثالثة بالتعاون مع جمعية الثقافة والفنون بالرياض، التي أقيمت تزامناً مع انطلاق فعاليات مهرجان ليالي الرياض بنخستها الثالثة، وسط حضور كبير من الفنانين والمثقفين وزوار أمسيات الجمعية الرمضانية، وذلك في مقر الجمعية.

وشهدت البطولة تنافساً قوياً على مستوى الشباب والفتيات، وفي اختتامها توج مدير جمعية الثقافة والفنون خالد الباز أبطال المسابقة، حيث فاز من فئة الرجال بالمركز الأول عبدالله الحناكي، وحل محمد العريفي بالمركز الثاني، وريحان ربيحان بالمركز الثالث، أما من فئة النساء فقد فازت نوف عبدالعزيز بالمركز الأول، فيما حلت جومانا الوابل بالمركز الثاني، وغلا الحربي بالمركز الثالث.

وأكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة الطاولة الدكتور عبدالله البار، حرص الاتحاد على إقامة البطولات المجتمعية خدمة لجميع فئات المجتمع والتعريف باللعبة.

من جانبه، أشار الباز، إلى حرص جمعية الثقافة والفنون على إبراز المشاركات المجتمعية وتنظيم الفعاليات الثقافية والرياضية، مبياً أن بطولة كرة الطاولة تأتي ضمن هذه المبادرات المجتمعية.