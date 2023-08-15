اختتام الجولة الأولى من منافسات الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”

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اخُتتمت اليوم منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن” للموسم 2023-2024 م .

وافتتحت الجولة بلقاء الصاعدين من دوري الدرجة الأولى فريق الأهلي مع ضيفه الحزم وذلك على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، حيث تمكَّن الأول من الانتصار بثلاثية مقابل هدف ،استطاع من خلالها النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو تسجيل أول هاتريك في الدوري.

وعلى ملعب المدينة الرياضية في المجمعة تمكَّن الفيحاء من الفوز على ضيفه الخليج بثلاثة أهداف لهدف،فيما استطاع فريق الطائي من الانتصار على نظيره ضمك بهدف وحيد في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل.

وتمكَّن فريق الرياض الصاعد لأول مرة في تاريخة لدوري المحترفين السعودي من تحقيق أول نقاطه بعد فوزه على ضيفه الوحدة بهدف وحيد في اللقاء الذي أقيم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، فيما تعادل فريق التعاون مع نظيره فريق الفتح بهدف لهدف في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء.

وفي ختام منافسات الجولة الأولى، أقيمت أربعة لقاءات، حيث استطاع فريق الهلال الفوز على مستضيفه فريق أبها بثلاثة أهداف مقابل هدف، جاءت عن طريق البرازيلي مالكوم ليصبح ثاني هاتريك بالجولة الافتتاحية، وذلك على مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، وعلى ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة تغلَّب فريق الاتحاد حامل اللقب على مستضيفه الرائد بثلاثية نظيفة ،بينما نجح فريق الاتفاق من الانتصار على نظيره النصر بهدفين مقابل هدف،وذلك على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، فيما تعادل فريق الشباب على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض مع ضيفه الأخدود الصاعد لأول مرة في تاريخ الدوري بهدف لهدف ليكسب الأخدود أولى نقاطه في دوري المحترفين.