اختتام بطولة الجودو المفتوحة لذوي الإعاقة البصرية بالرياض

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اختتمت في نادي الرياض أمس بطولة الجودو المفتوحة لذوي الإعاقة البصرية التي تقام للمرة الأولى في المملكة بتنظيم من الاتحاد السعودي للإعاقات البصرية بالتعاون مع الاتحاد السعودي للجودو، وبمشاركة 63 لاعباً ولاعبة يمثلون 9 جهات مختلفة من أندية رياضية والجمعيات الخيرية للمكفوفين.

وتوّج رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للإعاقات البصرية ، خالد الفهيد ، والرئيس التنفيذي لنادي الرياض تركي الحمودي، ومدير جمعية كفيف عبدالرحمن الباهلي الفائزات والفائزين في البطولة حيث حصلت جمعية المكفوفين الأهلية بمنطقة الرياض (كفيف) على المركز الأول في الترتيب العام، وجاءت جمعية المكفوفين بالمدينة المنورة (رؤية) في المركز الثاني، وحصل نادي ذوي الإعاقة بالأحساء على المركز الثالث.

وأشاد رئيس اتحاد الإعاقات البصرية خالد الفهيد بمستوى البطولة وماشهدته من تنافس قوي بين اللاعبين واللاعبات من ذوي الإعاقة البصرية، مشيراً إلى أن التركيز الأكبر كان على بروز مواهب جديدة في هذه البطولة يدعمون المنتخب السعودي للإعاقات البصرية في لعبة الجودو.

وأوضح الفهيد أن البطولة تهدف إلى صقل جيل من اللاعبات واللاعبين الجدد وبث روح المنافسة بما يحقق ارتفاع المستوى المهاري وصولاً لتحقيق النتائج المشرفة للمملكة في البطولات الخارجية.