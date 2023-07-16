اختتام فعاليات القافلة الإرشادية الزراعية بنسختها الثالثة بعسير

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اختتمت – أمس – فعاليات وبرامج القافلة الزراعية الإرشادية بعسير في نسختها الثالثة، التي نظمها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، في ساحة المشهد بأبها.

وشهدت القافلة حضوراً كبيراً من الزوار والمستفيدين، بمشاركة ٤٠ مزارعاً ونحالاً لعرض وتسويق منتجاتهم الزراعية، إلى جانب مشاركة العديد من الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية بالمنطقة، إضافة إلى عقد 6 ورش عمل إرشادية متنوعة للمزارعين والمهتمين بالزراعة، وإقامة معرضاً مرئياً لتوعية وإرشاد الزوار عن أهم إنجازات الوزارة.

واستقبل المختبر المتنقل خلال الثلاثة الأيام الماضية، العديد من عينات التربة والمياه ومتبقيات المبيدات وإجراء التحليل لها، فيما تم تقديم الخدمات الإلكترونية التي تُقدمها الوزارة للمستفيدين، إضافة إلى تنظيم العديد من العروض الشعبية وعروض للأطفال، واللقاءات مع المُزارعين والمهتمين ، فيما تم تنفيذ 15 ورشة ميدانية.

وهدفت القافلة الزراعية إلى رفع مستوى المعرفة والمهارات الزراعية للمزارعين، وإطلاعهم على التقنيات الحديثة في القطاع الزراعي، وتطبيق أفضل الممارسات الزراعية لزيادة إنتاج المحاصيل الزراعية.