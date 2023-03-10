اختتام فعاليات اليوم الأول لملتقى “بيبان 23”

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اختتم ملتقى “بيبان 23” فعاليات يومه الأول الذي شهد مجموعة من الجلسات وورش العمل التي ناقشت، عدداً من الموضوعات في قطاع ريادة الأعمال والاستثمار والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والفرص الريادية الواعدة في القطاعات المختلفة.

وتناول “باب الانطلاقة” مجموعة من ورش العمل المتخصصة؛ تضمنت موضوعات بناء الأفكار وإعداد نموذج للمشروع، وورشة عمل بعنوان “من الفكرة إلى السوق”، وورشة عمل عن “دراسة الجدوى”، وأخرى حول “خطوات تأسيس العمل التجاري”.

واستعرضت ورش “باب الامتياز التجاري” نظام الامتياز المستدام، و”طُرق تطوير النظام البيئي لصناعة الامتياز التجاري”، و”أهمية تصنيع منتجات خلّاقة توسّع نطاق العلامة التجارية جغرافياً”، و”تجربة الحصول على امتياز تجاري”.

وركزت ورش العمل التي شهدها “باب التجارة الإلكترونية” على المعارف المُمكِّنة لبدء وتطوير وإدارة منصات التجارة الإلكترونية، حيث عَرَّفت بأساليب استخدام تلك المنصات واستراتيجيات الحضور على الإنترنت؛ لضمان الاستفادة من أدوات التسويق الإلكتروني بشكل فعّال، كما ناقشت “تحديات التجارة الإلكترونية”، و”الفرص الاستثمارية في قطاع النقل”، و”تحفيز الشركات للاستفادة من برنامج مهارات المستقبل”.

وسلَّطت ورش العمل التي شهدها “باب النمو” الضوء على “إدارة أسواق التجزئة وأبرز خصائصها”، بالإضافة إلى ورش عمل حول “التخطيط الإستراتيجي” و”إستراتيجيات الاستثمار في المشاريع الناشئة”، و”إدارة سلاسل الإمداد”، و”العقود التجارية”، و”نمو المنشآت”، و”التسويق لأعمال المنشآت”، و”كيفية بدء مشروعك التجاري في السعودية”، و”الإدارة المالية للمنشآت الصغيرة”، و”أساسيات العقود التجارية”، و”أسس إدارة الموارد البشرية”، و”فرص الامتياز التجاري”.

وعُقِدَت في “ساحة المستثمرين” ورشتا عمل حول كيفية العرض على المستثمرين، وأهمية استقطاب المستثمرين لنمو منشأتك، وأنواع الاستثمار ومراحله المختلفة وأثره على نمو أعمال المنشأة، مع عمليات الاندماج والاستحواذ والجمع بين الكيانات التجارية والاستثمارات.

وحملت الورشة المقامة في “باب الابتكار” عنوان “إطلاق هاكاثون سايبرثون”، بجانب ورشتين أخريين عن “إطلاق خدمات الابتكار”، و”مسابقة ميدان”.

وشهد “بيبان 23” ضمن فعالياته جلسة حوارية شارك فيها معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، ومعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر الخريف، ومعالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، بعنوان “أهمية ريادة الأعمال لتنمية الاقتصاد ونمو القطاعات الواعدة في المملكة.

كما عقدت جلسات حوارية تناولت موضوعات الفرص المقدمة من شركة البحر الأحمر للشركات الناشئة المستقبلية، ورحلة الطرح الأولي للاكتتاب العام، وبوابة الدرعية.. باب الجوهرة الثقافية، ووطن يرتقي بريادة الأعمال: تهيئة بيئة محفزة تتيح فرص النمو والازدهار للشركات التقنية الناشئة.

وألقى عدد من المشاركون في الملتقى كلمات تناولت برنامج “تليد” لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتسريع نموها، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في كوريا الجنوبية تكتشف الفرص الاستثمارية في المملكة، والاستفادة من الفرص في مجال التقنيات المبتكرة، والقانون التجاري الدولي للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ونظرة على تطور الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع التركيز على الفرص المتاحة في عام 2023.

يُذكر أن ملتقى “بيبان 23” الذي يقام تحت شعار “فرص تصنع الريادة “يشهد مشاركة واسعة من رواد الأعمال والمستثمرين من جميع أنحاء العالم، ويهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كوجهة وخيار أول لرواد الأعمال إقليمياً ودولياً، ودعم نمو مشاريع رواد الأعمال وقدرتها التنافسية، وتحفيز ثقافة ريادة الأعمال.