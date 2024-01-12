اختتام “فعاليات شتاء اليمامة” في نسختها الأولى

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اختتمت فعاليات “شتاء اليمامة” بمحافظة الخرج في نسختها الأولى والتي أقيمت بمركز اليمامة وسط حضور متميز من المواطنين والمقيمين وزوار المحافظة.

وشهد “شتاء اليمامة” الذي أمتد لمدة 5 أيام تنوع مختلف في المواقع والفعاليات والأركان مما كان له الأثر الأكبر في استمتاع زوار الفعاليات.

وأوضح رئيس مركز اليمامة المكلف فراج بن ضيدان أبو ثنين أن برنامج شتاء اليمامة هو أحد البرامج الاجتماعية لتنمية السياحة الداخلية وتفعيل التمتع بأجواء فصل الشتاء بشكل عصري وجذاب.

وأضاف بأن اختيار توقيت شتوية اليمامة كان الهدف الأول أن يتزامن مع الإجازة المدرسية بهدف أن يكون شامل لجميع أفراد الأسرة و بشكل مختلف من خلال توفير للزوار أربعة مواقع للفعاليات وهي شتوية جمعية التنمية الأهلية وشتوية المزرعة وشتوية مزرعة وثانه الفراولة وشتوية القرية التراثية.

وثمن “رئيس مركز اليمامة” لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج اهتمامه إلا محدود من خلال رعايته وتسخيره لكافة الإمكانيات لفعاليات شتاء اليمامة مؤكدًا أن هذا الدعم كان له الأثر الأكبر في نجاح الفعاليات.

وقدم “أبو ثنين” خالص شكره وتقديره لكافة شركاء النجاح بلدية المحافظة والقطاعات الأمنية والقطاع الخاص والمنظمين والمشاركين.

جدير بالذكر أن سمو محافظ الخرج الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز زار فعاليات شتاء اليمامة وشارك الأهالي والزوار متعة الفعاليات التي تزامنت مع أجواء الشتاء الجميلة.