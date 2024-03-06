اختتام فعاليات مهرجان درب زبيدة بمدينة “زبالا التاريخية”

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اختتمت اليوم فعاليات مهرجان “درب زبيدة” الذي نظمته هيئة التراث ،بمدينة زبالا التاريخية جنوب محافظة رفحاء، بمنطقة الحدود الشمالية، في نسخته الأولى، واستمر على مدى 10 أيام، متضمنًا العديد من الفعاليات الثقافية والترفيهية والاجتماعية المتنوعة.

ومن أبرز البرامج فعالية “قافلة درب زبيدة” على ظهور 40 متناً من الإبل تزامناً مع بداية عام الإبل 2024، التي انطلقت من “موقع زبالا الأثري” في الحدود الشمالية إلى مدينة فيد التاريخية في منطقة حائل، في رحلة أستمرت 10 أيام عبر طريق “درب زبيدة” أهم الدروب التاريخية، مروراً بمحطاته الرئيسية، والثانوية، وتفعيل العناصر التعليمية والتاريخية لإبراز التراث المادي و غير المادي للحفاظ على التراث الموجود في المملكة من خلال تواجد المرشدين السياحيين ومؤرخي الآثار مع القافلة لتعريف المشاركين بمعـالم الـدرب والمحطات التي يتوقفون عندها.

وتتكون القافلة من 40 مشتركًا من ركاب الإبل، الذين يسيرون على الأقدام، بالإضافة إلى البرامج والفعاليات المقامة في مدينة زبالا التاريخية، شملت عدداً من الأركان للحرفيين، إلى جانب ركن مخصص لتقديم معلومات عن درب زبيدة تحت عنوان “حكايا درب زبيدة”، وجادة درب زبيدة، ومنطقة المطاعم والفود ترك، ومنطقة ركن الطفل، ومنطقة الـ VR، ومعرض صور درب زبيدة، والمجالس التراثية، ومنطقة الضيافة.

وحرصت هيئة التراث على إشراك الشباب والشابات في مختلف أنشطة المهرجان مما ‏حقق لهم مصالح متعددة وأكسبهم العديد من الخبرات في إدارة برامج ‏وفعاليات مثل هذه المهرجانات.‏