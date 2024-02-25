اختتام فعاليات وبرامج يوم التأسيس بحائل بحضور آلاف الزوار من المنطقة وخارجها

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اختتمت اليوم بحائل فعاليات وبرامج والاحتفالات المتنوعة احتفاءً بذكرى يوم التأسيس, والتي تنظمها أمانة المنطقة ضمن جهودها في مشاركة سكان المنطقة فرحتهم وتفاعلهم باللحمة الوطنية الخالدة خلال هذه المناسبة الغالية على الجميع.

واحتفل أهالي المنطقة وزوارها بالفعاليات والاحتفالات المتنوعة في ممشى الأمير سعود بن عبدالمحسن، وممشى والفجر، ومنتزه السلام، ومنتزه المغواة التي ضمت أنشطة ثقافية وترفيهية وعروضاً مسرحية، وفلكلورات شعبية، وفعاليات موسيقية وأبريت التأسيس، وعروض الضوء على الجبال، وحرفاً يدوية، وديوانية الطيبين، والقبب الرقمية، والمسارح الغنائية، والمتحف التاريخي، إضافة إلى أركان خاصة بالأزياء والمنسوجات السعودية، وأركاناً للأسر المنتجة, ومعرض التأسيس، وركن الأطفال، والمأكولات الشعبية، والضيافة السعودية، وعروض الدرونز والضوء، ومسيرة الخيل، وإطلاق البالونات، والألعاب النارية.

وعبر العديد من زوار الفعاليات بمختلف أعمارهم عن فخرهم واعتزاهم بهذه المناسبة الوطنية التي يستشعرون خلالها بعمق وإرث تاريخ المملكة في ظل هذه النهضة الوطنية الشاملة في جميع الجوانب التنموية وفق رؤية ومستهدفات 2030.