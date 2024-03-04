اختتام كرنفال السيارات الكلاسيكية والتراثية الدولي بالقصيم

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اختتمت أمس، فعاليات وبرامج كرنفال السيارات التراثية والكلاسيكية الدولي في القصيم “كلاسيك القصيم 4″، بتنظيم من الغرفة التجارية في منطقة القصيم، بمشاركة أكثر من 600 سيارة كلاسيكية وتراثية تم عرضها، والتي ضمت 8 دول خليجية وعربية، استمرت ثلاث أيام، وذلك بمقر مركز النخلة بمدينة بريدة.

وبين عضو اللجنة العليا بالكرنفال إبراهيم بن ناصر المجحدي، أن الكرنفال استعرض تاريخ صناعة السيارات وظهورها، باعتباره يضم مركبات تعود سنة إنتاجها لعام 1903 ميلادية، وبمشاركة فريق الدراجات النارية (القصيم رايدرز) وأصحاب وهواة الكرافانات المجهزة، وعددٍ من السيارات المعدلة والمضاف عليها بعض التغييرات والإضافات، والتي تسمى عند أصحاب هذه الهواية (الترهيم).