اختتام معسكر استدامة بمشاركة أكثر من 30 رائدَ أعمالٍ للإسهام في إطلاق شركات ريادية زراعية

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اختتم أمس المعسكر التدريبي للمشاريع الزراعية الناشئة، الذي نظمه المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة، بمشاركة أكثر من 30 رائد أعمال.

وتمثَّلت المشاريع المشاركة بالمسارات الرئيسة : قطاع الإنتاج الزراعي باستخدام التقنيات الحديثة، قطاع الخدمات الزراعية المتخصصة، قطاع التسويق والخدمات الزراعية الإلكترونية، قطاع النقل وسلاسل الإمداد الزراعي، قطاع الخدمات المساندة للإنتاج الزراعي، حيث أُقيمَ أكثرُ من 11 ورشةَ عمل وجلسةً إرشادية للمشاركين, وزيارات حقلية، لتعزيز مهاراتهم الابتكارية، خاصة في مجال القطاع الزراعي وتمكينهم من تحويل مشاريعهم إلى حلول قابلة للتطبيق بإشراف خبراء ومختصين في هذا المجال.

ويعد المعسكر التدريبي للمشاريع الزراعية الناشئة أحد مبادارت المركز الداعمة للقطاع الزراعي في المملكة،التي تهدف لخلق أفكار ومشاريع ريادية تسهم في الاستدامة الزراعية بما يواكب رؤية 2030.