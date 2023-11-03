اختتام معسكر تدريب الناشئين في برمجة الألعاب الإلكترونية بتعليم تبوك

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اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، ممثلة بإدارتي الموهوبين والموهوبات أمس فعاليات المستوى المتقدم من معسكر برنامج تدريب الناشئين في برمجة وتطوير الألعاب الإلكترونية، بالتعاون مع أكاديمية طويق، وشارك بها 88 طالباً وطالبة من مدارس التعليم العام.

وأوضحت الإدارة أن المرحلة المتقدمة من المعسكر تم تخصيصها للتدريب المتقدم ومن سن ( 9 – 18 )، مشيرةً إلى أن البرنامج هدف إلى تمكين المتدرب من أساسيات ومبادئ تصميم الألعاب من خلال البرامج التعليمية العملية, كما يتعلم أيضاً كيفية إنشاء مستويات من البداية لبناء لعبة مخصصة تعمل بكامل طاقتها قابلة للعب وممتعة بالتعاون مع مدربين مختصين بالمجال.