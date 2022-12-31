اختتم مهرجان الحمضيات بمنطقة حائل

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اختتم اليوم مهرجان الحمضيات في نسخته الثانية بمنطقة حائل و المقام في أرض مركز خدمات المزارعين بالقاعد ، والذي استمر على مدى 10 أيام ، وسط حضور كثيف من الزائرين.

وأشار رئيس تعاونية حائل الزراعية التسويقية المشرف العام على المهرجان خالد الباتع أن مهرجان الحمضيات يشتمل على العديد من الفعاليات بمشاركة أكثر من 80 مشارك ، تم خلالها عرض لمنتجات أشجار الحمضيات من مزارع منطقة حائل كافة، إضافة إلى عرض وبيع منتوجات الحمضيات بأنواعها ، ومشاركة بعض من المطاعم والمقاهي .

وبين الباتع أن الهدف من إطلاق المهرجان يأتي بدعم من سمو أمير المنطقة وسمو نائبه، وذلك لتقديم الفائدة للمزارعين وصنع الفرص للمستثمرين والمهتمين من هذا التجمع الزراعي والاقتصادي والاجتماعي في منطقة حائل ، مشيراً إلى أنه تم خلال المهرجان إقامة 6 ورش عمل وندوة عن الجمعيات التعاونية .