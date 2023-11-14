اختراق علمي مبهر.. اكتشاف مفتاح تدمير الخلايا السرطانية

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كشف فريق من العلماء الأمريكيين عن اكتشاف محتمل لمفتاح جديد لعلاج السرطان، حيث تمكنوا من تحديد بروتين على مستقبلات “سي دي 95″، الموجودة على سطح الخلايا السرطانية، يمكنه “برمجة” الخلايا السرطانية بشكل يساعد على قتلها.

يطلق فريق الدراسة على مستقبلات “سي دي 95” لقب “مستقبلات الموت” لأنها ترسل إشارة تؤدي إلى “تدمير الخلايا السرطانية ذاتياً”.

وفي دراستهم، قام العلماء بتحديد البروتين الموجود على سطح هذه المستقبلات، والذي يمكن استهدافه بدقة وتنشيطه، لتدمير الخلايا السرطانية.

وقال مؤلف الدراسة الرئيسي، الدكتور جوجيندر توشير سينغ: “الجهود السابقة لاستهداف هذا المستقبل لم تنجح. لكننا في دراستنا قمنا بتحديد البروتين الموجود على سطح هذه المستقبلات، الذي يمكن استهدافه بدقة وتنشيطه، لتدمير الخلايا السرطانية، هذا يمكن أن يحدث اختراقاً في علاج هذا المرض الخبيث”.

ويأمل الخبراء أن يتم ابتكار أدوية سرطان في المستقبل تعزز نشاط مستقبلات “سي دي 95” وتحفزها على تدمير الخلايا الخبيثة.

كما لفتوا إلى أن هذه الأدوية يمكن أن تساعد المرضى الذين يتلقون بالفعل العلاج المناعي المضاد للسرطان، حيث تزيد فاعلية العلاج بشكل ملحوظ.

أكد العلماء أنهم يخططون الآن لبدء تجارب سريرية على هذه الأدوية القائمة على استهداف مستقبلات “سي دي 95” للتأكد من فاعليتها.