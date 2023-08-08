اختصاصي أمراض القلب: الأعراض الجانبية والمضاعفات للقاحات كورونا لا تتعدى الـ 1%

أوضح الدكتور “محمد أحمد فتحي” اختصاصي أمراض القلب، أن الأعراض الجانبية والمضاعفات للقاحات كرورنا لا تتعدى نسبة الـ 1%.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “صباح العربية”، أن الدراسات والأبحاث العلمية أثبتت أنه لا يوجد ما يستدعي الخوف والقلق، إثر تناول اللقاح لأن نسبة مضاعفاته لا تتعدي 1%.

وأكد أن الوفيات التي تحدث بين الرياضيين والرياضيات، إنما هي ناجمة عن المجهود الذي يبذلوه في أعمالهم الرياضية التي تؤثر على عضلة القلب، ومن ثم تؤثر على حركته.

وأشار إلى أن توقف عضلة القلب عن التحرك من الممكن أن يكون بسبب الضغط الزائد عليها أثناء ممارسة الألعاب الرياضية.