اختطاف مواطن سعودي في بيروت.. ووزير الداخلية اللبناني: عقاب الخاطفين سيكون قاسياً

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أعلن وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي اليوم الاثنين إنه يتابع مع قوى الأمن الداخلي منذ أمس قضية “اختطاف” مواطن سعودي في بيروت.

وأضاف مولوي عبر حسابه على تويتر “ما حصل يمس بعلاقة لبنان مع أشقائه وسيكون عقاب الفاعلين قاسيا”، مؤكدا على أن سلطات البلاد تعمل “دائما وبيد من حديد لتحرير أي مواطن يتعرض لأي أذى على أرض لبنان”.

وأوضح وزير الداخلية أنه على “تواصل بأدق التفاصيل” مع السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري.

وبحسب وسائل إعلام لبنانية، فقد تعرض المواطن السعودي للاختطاف على طريق المطار بعد منتصف ليل السبت الماضي.

ووفقا لقناة «الإخبارية»، فإن المواطن المختطف يعمل لصالح الخطوط السعودية في بيروت، وتم اختطافه من وسط المنطقة التجارية في العاصمة اللبنانية، حيث بعث الخاطفون رسالة مطالبين بفدية مالية تقدر بـ400 ألف دولار (1.5 مليون ريال)، وأن الرسالة الهاتفية صدرت من الضاحية الجنوبية لبيروت حيث مقر مليشيا حزب الله.