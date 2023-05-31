ارتفاع أسعار الذهب في المملكة اليوم.. وعيار 21 يسجل 206 ريالاً للجرام

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سجلت أسعار الذهب في المملكة اليوم الأربعاء ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالأسعار التي سجلتها خلال الفترة الماضية.

وسجل الجرام من عيار 21 نحو (206.66) ريال، مقارنة مع نحو (204.87) بإغلاق أمس الثلاثاء.

وسجَّل سعر الجرام عيار 24 نحو (236.19) ريال، وعيار 22 نحو (216.51) ريال، وعيار 18 نحو (177.14) ريال.

سعر الجنيه الذهب

كما سجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات) عيار 21 نحو (1,983.98) ريال، والجنيه عيار 22 نحو (2,078.45) ريال، والجنيه عيار 24 نحو (2,267.40) ريال.

وسجل سعر السبيكة الذهب 5 جرامات نحو (1,228.18) ريال، والسبيكة 10 جرامات نحو (2,428.01) ريال، والسبيكة 20 جرامًا نحو (4 4,822.96) ريال.

وبلغت السبيكة 50 جرامًا نحو (11,974.73) ريال، والسبيكة 100 جرام نحو (23,902.23) ريال، والسبيكة 1 كجم نحو (237,841.32) ريال.